Мы уже пообедали вместе, - Гризманн о дружбе с Месси
25 ноября, 2019, 18:00
Нападающий испанской "Барселоны" Гризманн рассказал, что его отношения с партнерами по атаке постепенно налаживаются
Об этом сообщает Goal.com.
Нападающий испанской "Барселоны" Гризманн рассказал о своих отношениях с партнерами по атаке - аргентинцем Лионелем Месси и уругвайцем Луисом Суаресом.
"Я очень застенчивый человек и не умею общаться с другими. Я не такой человек, который может начать разговор. Но с Месси и Суаресом постепенно знакомимся, мы уже обедали вместе. Наши отношения будут только улучшаться со временем", - рассказал француз.
Гризманн присоединился к испанской "Барселоне" в июле этого года, с тех пор провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 21 ноября новым претендентом на пост главного тренера "Барселоны" стал аргентинец Почеттино, который вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.
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