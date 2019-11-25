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Espreso.tvСпортМы уже пообедали вместе, - Гризманн о дружбе с Месси

Мы уже пообедали вместе, - Гризманн о дружбе с Месси


фото: REUTERS
Нападающий испанской "Барселоны" Гризманн рассказал, что его отношения с партнерами по атаке постепенно налаживаются
Об этом сообщает Goal.com.

Нападающий испанской "Барселоны" Гризманн рассказал о своих отношениях с партнерами по атаке - аргентинцем Лионелем Месси и уругвайцем Луисом Суаресом.

"Я очень застенчивый человек и не умею общаться с другими. Я не такой человек, который может начать разговор. Но с Месси и Суаресом постепенно знакомимся, мы уже обедали вместе. Наши отношения будут только улучшаться со временем", - рассказал француз.

Гризманн присоединился к испанской "Барселоне" в июле этого года, с тех пор провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

  • 21 ноября новым претендентом на пост главного тренера "Барселоны" стал аргентинец Почеттино, который вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.
 
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