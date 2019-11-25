Мы уже пообедали вместе, - Гризманн о дружбе с Месси

25 ноября, 2019, 18:00

Нападающий испанской "Барселоны" Гризманн рассказал, что его отношения с партнерами по атаке постепенно налаживаются

Нападающий испанской "Барселоны" Гризманн рассказал о своих отношениях с партнерами по атаке - аргентинцем Лионелем Месси и уругвайцем Луисом Суаресом.

"Я очень застенчивый человек и не умею общаться с другими. Я не такой человек, который может начать разговор. Но с Месси и Суаресом постепенно знакомимся, мы уже обедали вместе. Наши отношения будут только улучшаться со временем", - рассказал француз.

Гризманн присоединился к испанской "Барселоне" в июле этого года, с тех пор провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.