Месси отказался продлевать контракт с "Барселоной"
12 ноября, 2019, 10:34
Аргентинский футболист Лионель Месси отказался от переговоров о новом контракте с испанской "Барселоной"
Об этом сообщает Marca.
Месси будет продлевать контракт с клубом до старта сезона-2020/21. В то же время аргентинец до окончания срока действия соглашения не планирует покидать каталонский клуб.
Форвард хочет проследить, в какой физической форме он будет находиться и сможет ли продолжать выступления на высшем уровне. Также Месси будет принимать решения в зависимости от того, в каком положении будет находиться клуб, так как хочет выступать за команду, которая борется за победу во всех турнирах.
В нынешнем сезоне у чемпионата Испании Месси провел 7 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
- 5 ноября стало известно, что Лиоенель Месси хочет видеть новым главным тренером "Барселоны" аргентинца Марсело Гальярдо .
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