Лукашенко объяснил, почему оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси

26 ноября, 2019, 11:17

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет оппозиционеров, потому что их "не поддерживают"

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вот они (главы МИД Швеции и Финляндии - ред) начали говорить:" Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного ". Не у меня причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" - сказал он.

По словам Лукашенко, он попросил западные страны не давать деньги оппозиционерам, потому что "те покупают автомобили, строят имения".

"Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу . Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль? ", - считает Лукашенко.

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Напомним, что оппозиция не получила ни одного мандата на парламентстких выборах в Беларуси, состоявшихся 17 ноября.