Оппозиция не получила ни одного мандата на выборах в Беларуси

18 ноября, 2019, 11:06

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах

Об этом сообщает Tyt.by.

Отмечается, что явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися во всех округах.

По предварительным результатам, обнародованным в ночь на 18 ноября, среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось.

На предыдущих выборах 2016 года два представителя оппозиции завоевали мандаты впервые за 20 лет, но ни одному из них на этот раз не было разрешено баллотироваться.

Напомним, Лукашенко объявил в воскресенье, что будет баллотироваться на президентских выборах 2020 года.