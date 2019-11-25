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Espreso.tvМирЛукашенко назвал часть России территорией Беларуси

Лукашенко назвал часть России территорией Беларуси


фото: tyt.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Калининградскую область России "нашей областью"

По его словам, еще во время СССР обсуждался вопрос о присоединении Калининградской области к Беларуси, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Администрацию президента Беларуси.

"Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу [Путину] часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: "Я не против", - сказал Лукашенко.

Отметим, что Лукашенко еще в 2013 году предлагал России отдать Беларуси Калининградскую область.

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