Землетрясение в Албании: количество погибших возросло до 16, более 600 пострадавших

26 ноября, 2019, 16:53

Министерство обороны Албании сообщило об увеличении количества погибших в результате мощного землетрясения, которое всколыхнуло страну

Об этом сообщает AP.

Два тела были найдены в разрушенном землетрясением здании в портовом городе Дуррес.

Перед этим власти сообщили о еще одном погибшем в результате землетрясения.

Таким образом число жертв возросло до 16.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сообщила, что медицинские бригады оказывают помощь более чем 600 раненым, причем девять из них находятся в опасном для жизни состоянии.

Спасательные команды из соседних Косово и Черногории, а также из Италии уже прибыли, в то время как колонна грузовиков вошла в страну из Греции.

Спасатели пытаются найти выживших в руинах разрушенных зданий.