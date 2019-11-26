Землетрясение в Албании: количество погибших возросло до 16, более 600 пострадавших
26 ноября, 2019, 16:53
Министерство обороны Албании сообщило об увеличении количества погибших в результате мощного землетрясения, которое всколыхнуло страну
Об этом сообщает AP.
Два тела были найдены в разрушенном землетрясением здании в портовом городе Дуррес.
Перед этим власти сообщили о еще одном погибшем в результате землетрясения.
Таким образом число жертв возросло до 16.
Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сообщила, что медицинские бригады оказывают помощь более чем 600 раненым, причем девять из них находятся в опасном для жизни состоянии.
Спасательные команды из соседних Косово и Черногории, а также из Италии уже прибыли, в то время как колонна грузовиков вошла в страну из Греции.
Спасатели пытаются найти выживших в руинах разрушенных зданий.
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