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Espreso.tvОбществоБез контракта на транзит газ с РФ будет закачиваться в ГТС как "газ неопределенного собственника", - Нафтогаз

Без контракта на транзит газ с РФ будет закачиваться в ГТС как "газ неопределенного собственника", - Нафтогаз


фото: glavcom
Российский газ за продолжение после 1 января 2020 года транзита через территорию Украины при отсутствии нового контракта будет закачиваться в украинские подземные хранилища газа до момента документального оформления

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook .

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, закачиваться в подземные хранилища газа как" газ неопределенного собственника ", пока будет осуществляться документальное оформление этого газа", - написал он.

  • Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

  • Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.

  • Ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но отказаться от требований в международном арбитраже, отмена штрафа от АМКУ и отзыва ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.

 

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