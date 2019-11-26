Без контракта на транзит газ с РФ будет закачиваться в ГТС как "газ неопределенного собственника", - Нафтогаз
Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook .
"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, закачиваться в подземные хранилища газа как" газ неопределенного собственника ", пока будет осуществляться документальное оформление этого газа", - написал он.
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Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
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Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.
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Ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но отказаться от требований в международном арбитраже, отмена штрафа от АМКУ и отзыва ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.
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