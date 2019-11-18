Отказаться от претензий в судах: Газпром направил Украине официальное предложение по транзиту газа с условиями
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В российской компании уточнили, что готовы заключить контракт с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.
Условием заключения контракта с Нафтогазом в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против российской компании.
"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Шефчовичу", - заявили в Газпроме.
Также российская компания ждет решения Украины о прямых закупках газа с 2020 года.
Компания Нафтогаз пока не предоставила официальных комментариев относительно предложения.
- Напомним, ранее Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания готова рассмотреть различные варианты того, как "Газпром" будет выполнять решение Стокгольского арбитража, однако не собирается обнулять претензии на суде.
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