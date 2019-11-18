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Espreso.tvОбществоОтказаться от претензий в судах: Газпром направил Украине официальное предложение по транзиту газа с условиями

Отказаться от претензий в судах: Газпром направил Украине официальное предложение по транзиту газа с условиями

Российский Газпром предложил украинскому НАК "Нафтогаз Украины" продлить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но выдвинул ряд требований

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В российской компании уточнили, что готовы заключить контракт с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

Условием заключения контракта с Нафтогазом в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Среди других условий россияне назвали отмену решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства Нафтогаза об инициировании расследования Еврокомиссии против российской компании.

"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Шефчовичу", - заявили в Газпроме.

Также российская компания ждет решения Украины о прямых закупках газа с 2020 года.

Компания Нафтогаз пока не предоставила официальных комментариев относительно предложения.

 
 
 
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