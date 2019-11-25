Зеленский обещает обратиться к России по поводу украденного вооружения на катерах

25 ноября, 2019, 18:12

Видео опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

"Друзья! Раз в неделю буду откровенно делиться всем, что на душе. Буду рассказывать о наших успехах, победах, планах и неудачах (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем "залетит", - написал Зеленский в подводке к видео.

В своем видеообращении Зеленский прокомментировал возможность возвращения оборудования, которое Россия украла с украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

"Да, не все там в порядке. Некоторого оборудования нет. Как я и обещал, сейчас появятся списки чего нет. Во-первых, мы обратимся к России, чтобы она нам обязательно это вернула. Во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы", - сказал президент.

Он считает, что это в любом случае "радостная весть".