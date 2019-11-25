Зеленский обещает обратиться к России по поводу украденного вооружения на катерах
Видео опубликовано на странице Зеленского в Facebook.
"Друзья! Раз в неделю буду откровенно делиться всем, что на душе. Буду рассказывать о наших успехах, победах, планах и неудачах (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем "залетит", - написал Зеленский в подводке к видео.
В своем видеообращении Зеленский прокомментировал возможность возвращения оборудования, которое Россия украла с украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".
"Да, не все там в порядке. Некоторого оборудования нет. Как я и обещал, сейчас появятся списки чего нет. Во-первых, мы обратимся к России, чтобы она нам обязательно это вернула. Во-вторых, в любом случае, через три месяца наши военные катера будут готовы", - сказал президент.
Он считает, что это в любом случае "радостная весть".
- 18 ноября, почти через год после нападения в районе Керченского пролива Россия вернула Украине захваченные военные суда. Корабли были возвращены в разграбленном состоянии.
- Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указал перечень повреждений и украденного имущества на возвращенных украинских кораблях. На всех кораблях отсутствовали: оружие, боеприпасы и документация; оборудование для радиосвязи; надувная лодка с мотором; блоки аппаратуры распознавания; огнетушители, фонари, аварийный буй; батареи, камбузная плита, унитаз.
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