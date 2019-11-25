Власти Ирана заявляют об аресте 180 лидеров антиправительственных протестов

25 ноября, 2019, 11:26

Около 180 участников массовых антиправительственных демонстраций арестовала полиция в Иране

Об этом сообщает государственное агентство ИРНА.

В сообщении ИРНА арестованных называют "лидерами демонстраций" и обвиняют в нападениях на правоохранителей, поджогах и незаконных призывах в интернете.

Как сообщалось, в ночь на 15 ноября власти Ирана приняли решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50 процентов. Это вызвало массовые акции протеста. В последние дни были задержаны около тысячи человек.

Протестующие поджигали банки и магазины. По данным Amnesty International, во время протестов погибли не менее 106 демонстрантов, однако есть опасения, что их число может быть значительно выше.