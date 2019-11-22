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Espreso.tvОбществоВ Иране во время протестов погибли более 250 человек, тысячи раненых и арестованных

В Иране во время протестов погибли более 250 человек, тысячи раненых и арестованных


фото: reuters
Во время беспорядков в Иране погиб 251 человек, 3700 человек ранены и 7000 - арестованы

Об этом сообщает Иранский национальный совет сопротивления NCRI.

"Народная организация Мохехедина Ирана (PMOI / MEK) зафиксировала 251 погибшего. Число раненых протестующих за время восстания достигло 3700", - говорится в сообщении.

Среди погибших были и 13-летние подростки. Количество задержанных составляет не менее 7000 Организация обнародовала имена 85 погибших, которых уже удалось идентифицировать.

Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на топливо минимум на 50% правительство Ирана приняло в ночь на 15 ноября. Это привело к массовым акциям протеста. В последние дни задержано около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов. Президент Ирана Рухани заявил о победе над "вражеским сговором" после подавления акций протеста.

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