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Espreso.tvМирВ Иране во время протестов погибли более 100 человек

В Иране во время протестов погибли более 100 человек


фото: reuters
В результате массовых протестов в Иране, вызванных резким повышением цен на бензин, погибли 106 демонстрантов

Об этом сообщает Amnesty International.

"По меньшей мере 106 протестующих в 21 городе были убиты", - говорится в сообщении.

Однако в организации считают, что число погибших может быть намного выше, поскольку в сообщениях из различных источников говорится, что были убиты около 200 человек.

"Государственные СМИ сообщают только о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности", - отмечают в организации.

Кроме того Amnesty International призвала иранские власти "уважать права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, в том числе путем снятия практически полной блокировки доступа в интернет, предназначенного для ограничения потока информации о репрессиях во внешний мир".

  • Как сообщалось, в Иране проходят протесты против повышения цен на бензин. Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин минимум на 50 процентов было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с длительной экономическим кризисом.
  • За последние дни были задержаны около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов.
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