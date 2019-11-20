В Иране во время протестов погибли более 100 человек

20 ноября, 2019, 13:11

В результате массовых протестов в Иране, вызванных резким повышением цен на бензин, погибли 106 демонстрантов

Об этом сообщает Amnesty International.

"По меньшей мере 106 протестующих в 21 городе были убиты", - говорится в сообщении.

Однако в организации считают, что число погибших может быть намного выше, поскольку в сообщениях из различных источников говорится, что были убиты около 200 человек.

"Государственные СМИ сообщают только о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности", - отмечают в организации.

Кроме того Amnesty International призвала иранские власти "уважать права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, в том числе путем снятия практически полной блокировки доступа в интернет, предназначенного для ограничения потока информации о репрессиях во внешний мир".