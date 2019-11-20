В Иране во время протестов погибли более 100 человек
Об этом сообщает Amnesty International.
"По меньшей мере 106 протестующих в 21 городе были убиты", - говорится в сообщении.
Однако в организации считают, что число погибших может быть намного выше, поскольку в сообщениях из различных источников говорится, что были убиты около 200 человек.
"Государственные СМИ сообщают только о нескольких погибших протестующих, а также о гибели по меньшей мере четырех сотрудников сил безопасности", - отмечают в организации.
Кроме того Amnesty International призвала иранские власти "уважать права на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, в том числе путем снятия практически полной блокировки доступа в интернет, предназначенного для ограничения потока информации о репрессиях во внешний мир".
- Как сообщалось, в Иране проходят протесты против повышения цен на бензин. Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин минимум на 50 процентов было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с длительной экономическим кризисом.
- За последние дни были задержаны около тысячи человек. Накануне протестующие подожгли более сотни банков и магазинов.
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