В Москве закрыли представительство Александрийского патриархата, который признал ПЦУ

25 ноября, 2019, 14:02

Патриарх РПЦ Кирилл приостановил работу Александрийского двора в Москве после того, как Александрийский патриархат, занимающий второе место в диптихе православных церквей мира, официально признал ПЦУ

Об этом сообщил Интерфаксу секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям РПЦ протоиерей Игорь Якимчук.

"Действие представительства Александрийского патриархата в Москве временно приостановлено", - сказал Якимчук.

По его словам, окончательное решение относительно перспектив работы двора Александрийской церкви, вероятно, примет Синод РПЦ, который соберется в Москве в конце декабря.

Напомним, в начале ноября Александрийский патриархат стал первым среди старейших патриархатов православного мира, который начал евхаристическое (церковное) общение с ПЦУ и начал вспоминать ее предстоятеля.

После этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.