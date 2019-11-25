В Москве закрыли представительство Александрийского патриархата, который признал ПЦУ
Об этом сообщил Интерфаксу секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям РПЦ протоиерей Игорь Якимчук.
"Действие представительства Александрийского патриархата в Москве временно приостановлено", - сказал Якимчук.
По его словам, окончательное решение относительно перспектив работы двора Александрийской церкви, вероятно, примет Синод РПЦ, который соберется в Москве в конце декабря.
Напомним, в начале ноября Александрийский патриархат стал первым среди старейших патриархатов православного мира, который начал евхаристическое (церковное) общение с ПЦУ и начал вспоминать ее предстоятеля.
После этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.
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