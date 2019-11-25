 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Москве закрыли представительство Александрийского патриархата, который признал ПЦУ

В Москве закрыли представительство Александрийского патриархата, который признал ПЦУ


фото: pravoslavie.ru
Патриарх РПЦ Кирилл приостановил работу Александрийского двора в Москве после того, как Александрийский патриархат, занимающий второе место в диптихе православных церквей мира, официально признал ПЦУ

Об этом сообщил Интерфаксу секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям РПЦ протоиерей Игорь Якимчук.

"Действие представительства Александрийского патриархата в Москве временно приостановлено", - сказал Якимчук.

По его словам, окончательное решение относительно перспектив работы двора Александрийской церкви, вероятно, примет Синод РПЦ, который соберется в Москве в конце декабря.

Напомним, в начале ноября Александрийский патриархат стал первым среди старейших патриархатов православного мира, который начал евхаристическое (церковное) общение с ПЦУ и начал вспоминать ее предстоятеля.

После этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать