"Вест Хэм" Ярмоленко планирует уволить тренера

25 ноября, 2019, 12:47

Главный тренер английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, чилиец Мануэль Пеллегрини в ближайшее время может быть уволен

Об этом сообщает The Telegraph.

Главный тренер английского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини вскоре может покинуть клуб, боссы команды Ярмоленко недовольны последними результатами "Вест Хэма" в чемпионате Англии.

На исправление ситуации у чилийского специалиста есть несколько матчей. В противном случае Пеллегрини будет уволен.

В нынешнем сезоне "Вест Хэм" набрал 13 очков в 13 матчах чемпионата Англии, команда занимает шестнадцатое место в турнирной таблице.