"Вест Хэм" Ярмоленко планирует уволить тренера
25 ноября, 2019, 12:47
Главный тренер английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, чилиец Мануэль Пеллегрини в ближайшее время может быть уволен
Об этом сообщает The Telegraph.
Главный тренер английского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини вскоре может покинуть клуб, боссы команды Ярмоленко недовольны последними результатами "Вест Хэма" в чемпионате Англии.
На исправление ситуации у чилийского специалиста есть несколько матчей. В противном случае Пеллегрини будет уволен.
В нынешнем сезоне "Вест Хэм" набрал 13 очков в 13 матчах чемпионата Англии, команда занимает шестнадцатое место в турнирной таблице.
- 23 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму", под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
- 9 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" с украинцем Андреем Ярмоленко в составе проиграл "Бернли" со счетом 0:3.
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