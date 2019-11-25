"Милан" нацелился на полузащитника "Шахтера"
25 ноября, 2019, 16:59
Руководство "Милана" планирует приобрести бразильского полузащитника "Шахтера" Тете в зимнее трансферное окно
Об этом сообщает GauchaZH .
Агент бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Тете, Пабло Буэно рассказал, что итальянский "Милан" может в январское трансферное окно приобрести футболиста.
"Когда "Шахтер" играл с "Аталантой" в Милане, ко мне подошли представители "россонери". Они спросили меня о возможности трансфера, и я прояснил им ситуацию. На данный момент переговоры идут между клубами. Что касается Тете, то он ждет, чтобы понять, достигнут ли "Шахтер" и "Милан" согласия по сумме отступных", - заявил Буэно.
Также агент рассказал, что сумма трансфера может составить 20-30 млн евро.
Тете перешел в донецкий "Шахтер" в феврале нынешнего года из бразильского "Гремио". За его трансфер украинцы заплатили 15 млн евро, но по неофициальной информации, 15% экономических прав на бразильца сохранил за собой "Гремио".
- 25 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Тете заявил, что команду уже можно поздравить с победой в чемпионате Украины.
- 24 ноября по итогам 15-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" вышло на второе место и отстает от "Шахтера" на 13 очков.
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