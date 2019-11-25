Марадона поздравил Милевского с чемпионством

25 ноября, 2019, 11:29

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поздравил брестское "Динамо" с победой в чемпионате Беларуси

Об этом аргентинец сообщил в Instagram.

Знаменитый аргентинский нападающий Диего Марадона, который в 2018 году работал в брестском «Динамо», занимал должность почетного президента клуба, поздравил команду с победой в чемпионате Беларуси.

"Я рад поздравить игроков "Динамо", болельщиков, менеджеров и тренерский персонал за звание чемпиона Беларуси", - написал Марадона.

"Динамо" стало чемпионом впервые в своей истории. В составе брестской команды выступают экс-футболисты киевского "Динамо" Артем Милевский, Алексей Хобленко и Евгений Хачериди. Также в клубе есть еще один украинец Александр Нойок.

24 октября команда бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского - "Динамо" из Бреста - впервые в истории стала чемпионом Беларуси по футболу