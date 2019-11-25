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Espreso.tvСпортМарадона поздравил Милевского с чемпионством

Марадона поздравил Милевского с чемпионством


фото: Facebook
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона поздравил брестское "Динамо" с победой в чемпионате Беларуси

Об этом аргентинец сообщил в Instagram.

Знаменитый аргентинский нападающий Диего Марадона, который в 2018 году работал в брестском «Динамо», занимал должность почетного президента клуба, поздравил команду с победой в чемпионате Беларуси.

"Я рад поздравить игроков "Динамо", болельщиков, менеджеров и тренерский персонал за звание чемпиона Беларуси", - написал Марадона.

"Динамо" стало чемпионом впервые в своей истории. В составе брестской команды выступают экс-футболисты киевского "Динамо" Артем Милевский, Алексей Хобленко и Евгений Хачериди. Также в клубе есть еще один украинец Александр Нойок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me da mucha felicidad poder felicitar a los jugadores , a los hinchas, directivos y cuerpo técnico del @DynamoBrest por conseguir hoy su primer campeonato en la liga de Bielorrusia . Мои поздравления !!

Сообщение, распространенный Diego Maradona (@maradona)

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