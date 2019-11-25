В Киеве проходит акция протеста в поддержку кандидата на пост главы Госкино Синькевич
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.
"Третий час продолжается митинг возле национального агентства госслужбы и буквально в эти минуты только началась встреча активистов с представителями Национального агентства госслужбы", - сообщает корреспондент.
На акции присутствуют представители киноиндрустрии, продюсеры, режиссеры, которые хотят услышать, почему на последнем этапе отбора кандидатуры на должность руководителя Госкино была отклонена кандидатура Юлии Синькевич. Происходит диалог протестующих с представителями Национального агентства госслужбы.
"Я считаю, что любую структуру, особенно если речь идет о креативной индустрии - кино, должен возглавлять человек - не замбухгалтера студии "Квартал 95", а компетентный человек, которому доверяет это сообщество", - говорит участник акции протеста, писатель Андрей Кокотюха .
Юлия Синькевич сказала, что желает со своим адвокатом обжаловать такое решение Нацкомиссии, однако не знает, возможно ли юридически это сделать.
"Сейчас я хочу подать информационный запрос, чтобы открыли информацию по тем оценкам, которые были выставлены. По поводу повторного конкурса мне сложно пока говорить. Дело в том, что для нас - это тоже такая пощечина и угроза для развития стабильного украинского кино и индустрии в целом, поэтому все стоят за то, чтобы все было прозрачно, справедливо, открыто, чтобы был человек, который является компетентным в области и человек, который является равноудаленным от всех ", - говорит Юлия Синькевич.
- Напомним, единственная кандидатка в конкурсе на должность председателя Госкино не прошла собеседование .
- Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Синькевич "срезали" непрофессионально вопросами .
- Украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министру культуры, молодежи и спорта Украины.
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