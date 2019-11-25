В Киеве проходит акция протеста в поддержку кандидата на пост главы Госкино Синькевич

25 ноября, 2019, 13:12

В Киеве 25 ноября началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по поводу кандидата на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино Юлии Синькевич

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.

"Третий час продолжается митинг возле национального агентства госслужбы и буквально в эти минуты только началась встреча активистов с представителями Национального агентства госслужбы", - сообщает корреспондент.

На акции присутствуют представители киноиндрустрии, продюсеры, режиссеры, которые хотят услышать, почему на последнем этапе отбора кандидатуры на должность руководителя Госкино была отклонена кандидатура Юлии Синькевич. Происходит диалог протестующих с представителями Национального агентства госслужбы.

"Я считаю, что любую структуру, особенно если речь идет о креативной индустрии - кино, должен возглавлять человек - не замбухгалтера студии "Квартал 95", а компетентный человек, которому доверяет это сообщество", - говорит участник акции протеста, писатель Андрей Кокотюха .

Юлия Синькевич сказала, что желает со своим адвокатом обжаловать такое решение Нацкомиссии, однако не знает, возможно ли юридически это сделать.

"Сейчас я хочу подать информационный запрос, чтобы открыли информацию по тем оценкам, которые были выставлены. По поводу повторного конкурса мне сложно пока говорить. Дело в том, что для нас - это тоже такая пощечина и угроза для развития стабильного украинского кино и индустрии в целом, поэтому все стоят за то, чтобы все было прозрачно, справедливо, открыто, чтобы был человек, который является компетентным в области и человек, который является равноудаленным от всех ", - говорит Юлия Синькевич.