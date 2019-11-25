Гвардиола по-дружески пошутил над Клоппом
Об этом сообщает ESPN UK y twitter.
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами с речью, в которой в юмористическом ключе упомянул тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, также присутствовавшего на мероприятии.
"Всем хорошего вечера. Вы не представляете, как трудно выступать с речью после Юргена. У меня нет его прекрасной улыбки. Нужно тренироваться. Я бы хотел выиграть его трофей - Лигу чемпионов. Уверен, он хочет выиграть мой - Премьер-лигу. возможно, нам стоит поменяться. "Манчестер Сити" - богатый клуб, так что мы оплатим сегодняшний ужин", - сказал Гвардиола.
В нынешнем сезоне "Ливерпуль" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, МС третьи и отстают от "красных" на 9 очков.
Pep was on top form last night pic.twitter.com/ltWyCI7IAh- ESPN UK (@ESPNUK) 25 ноября 2019
- 23 ноября в 13-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" и упрочил лидерство в турнирной таблице.
- В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму" , под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
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