Гвардиола по-дружески пошутил над Клоппом

25 ноября, 2019, 15:47

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предложил тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу обменяться трофеями

Об этом сообщает ESPN UK y twitter.

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами с речью, в которой в юмористическом ключе упомянул тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, также присутствовавшего на мероприятии.

"Всем хорошего вечера. Вы не представляете, как трудно выступать с речью после Юргена. У меня нет его прекрасной улыбки. Нужно тренироваться. Я бы хотел выиграть его трофей - Лигу чемпионов. Уверен, он хочет выиграть мой - Премьер-лигу. возможно, нам стоит поменяться. "Манчестер Сити" - богатый клуб, так что мы оплатим сегодняшний ужин", - сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, МС третьи и отстают от "красных" на 9 очков.

Pep was on top form last night pic.twitter.com/ltWyCI7IAh - ESPN UK (@ESPNUK) 25 ноября 2019