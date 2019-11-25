72% поляков хотят больших расходов на оборону
Об этом свидетельствует результат международного опроса Ipsos, поdsдомляе Forsal.pl.
Опрос касался восприятия глобальных угроз в различных странах мира. Его результат объявили на Международном форуме по безопасности, который состоялся в канадском Галифаксе.
Высокий процент людей, которые поддерживают повышение оборонных расходов, только в Индии - 81%. Средний показатель по 28 опрошенным странам составил 51%.
40% поляков считают, что риск вооруженного конфликта с участием их страны в следующем году очень или вполне реален. Средний мировой показатель составляет 48%.
В то же время только 34% польских респондентов верят, что правительство способно обеспечить высокий уровень безопасности и защиты.
Напомним, Польша хочет приобрести у США 32 многофункциональных истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на 6,5 миллиарда долларов.
Кроме того, Варшава модернизирует танки Т-72, находящихся на вооружении вооруженных сил страны, на сумму почти в полмиллиарда долларов.
По словам министра обороны страны Мариуша Блащак, в перспективе армия Польши должна удвоиться и насчитывать не менее 200 тысяч солдат.
Согласно амбициозному плану модернизации, Польша потратит 185 миллиардов злотых ($49 млрд) на новое оружие и военную технику до 2026 года.
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