"Минимум 200 тысяч солдат": министр обороны Польши хочет удвоить численность вооруженных сил

"У нас должно быть по крайней мере 200 тысяч. Я убежден, что польская армия должна насчитывать еще больше солдат, потому что это является гарантом безопасности. Каждый из нас, полек и поляков, может развиваться только тогда, когда Польша в безопасности", - сказал он.

По словам Блащака, одним из его приоритетов является увеличение численности армии.

Как пояснил министр, достичь этой цели поможет кампания "Стань солдатом Республики Польша".

Кампанию "Стань солдатом Республики Польша" Министерство национальной обороны начало 14 октября 2018 года. В ходе кампании, путем прямых разговоров с населением, присоединиться к войску поощряют сами солдаты.

В то же время Блащак напомнил, что сейчас польская армия насчитывает более 100 тысяч военных.

Напомним, Польша хочет заменить российские самолеты новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35.

Кроме того, Варшава модернизирует танки Т-72, находящихся на вооружении вооруженных сил страны, на сумму почти в полмиллиарда долларов.