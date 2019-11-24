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Espreso.tvОбществоВрачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП детского омбудсмена Кулебы

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП детского омбудсмена Кулебы


фото: facebook
Медики рассказали о состоянии уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы, который 24 ноября попал в ДТП со своими сыновьями

Об этом сообщает ТСН.

Кулеба сейчас в состоянии средней тяжести находится в больнице Феофания. Он в полном сознании, угрозы его жизни нет. У пострадавшего медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс - скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких. Медикам удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Его старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни - не сообщается.

По младшего сына Елисея, пока неизвестно, в каком он состоянии. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете". Больше читайте здесь:

  • 24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП .
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ДТП , в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

 

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