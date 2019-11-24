Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП детского омбудсмена Кулебы
Об этом сообщает ТСН.
Кулеба сейчас в состоянии средней тяжести находится в больнице Феофания. Он в полном сознании, угрозы его жизни нет. У пострадавшего медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс - скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких. Медикам удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Его старший сын Тимофей - в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни - не сообщается.
По младшего сына Елисея, пока неизвестно, в каком он состоянии. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете". Больше читайте здесь:
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