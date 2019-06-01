Зеленский восстановил в должности уполномоченного президента по правам ребенка, которого уволил Порошенко

1 июня, 2019, 17:51

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в указе, опубликованном 1 июня.

Николай Кулеба занимал эту должность с декабря 2014 года. Согласно закону, срок его полномочий - пять лет - должен был закончится в конце 2019 года.

При этом полномочия детского омбудсмена не прекращаются в связи с роспуском Верховной Рады, завершением срока его полномочий или введением военного положения.

Кулеба поблагодарил за решение президента и обнародовал фото с общей встречи.