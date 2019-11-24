23 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 4 поселков, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения Операция объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 24 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отмечают военные.
Читайте также: Встреча в нормандском формате: как отличить победу от поражения
Российско-террористические силы открывали огонь по украинским позициям возле 4 поселков:
Южное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Пески - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Водяное - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;
Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
Читайте также: Тарас Стецькив и Николай Давидюк: Путин начнет провокации, чтобы Зеленский приполз на коленях и выполнил то, что просит Кремль . И вот тогда начнется
По официальным данным, вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса.
"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - отмечается в сообщении.
- Напомним, в октябре 2019 г. в боевых действиях с российско-террористическими силами потеряли свои жизни 9 солдат.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?