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Espreso.tvОбщество23 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 4 поселков, с украинской - без потерь

23 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 4 поселков, с украинской - без потерь

иллюстративное
фото: facebook.com/pg/pressjfo.new
В субботу, 23 ноября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения Операция объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 24 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отмечают военные.

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Российско-террористические силы открывали огонь по украинским позициям возле 4 поселков:

Южное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Пески - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Водяное - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;

Верхнеторецкое - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

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По официальным данным, вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

  • Напомним, в октябре 2019 г. в боевых действиях с российско-террористическими силами потеряли свои жизни 9 солдат.
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