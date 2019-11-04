В октябре на фронте погибли 9 защитников Украины в возрасте от 22 до 41 года. Обнародованы имена и фото
Самому младшему из них было 22 года, самому старшему - 41, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет .
Их личные данные приведены в алфавитном порядке
1. Старший матрос, номер расчета гранатометного отделения взвода огневой поддержки 2-й роты морской пехоты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Юрий Владимирович Волк.
Родился 10 сентября 1997 в селе Себино Новоодесского района Николаевской области.
2. Старший солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го отделения 3-го взвода 3-й роты 1-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады Иван Викторович Дейкун.
Родился 23 июля 1978 в селе Ильинецкое Винницкой области.
3. Солдат, стрелок-помощник гранатометчика 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Владимирович Громович.
Родился 18 июля 1983 в Харькове.
4. Старший солдат, механик-водитель взвода разведки 1-й отдельной танковой бригады Олег Владимирович Ременный.
Родился 10 декабря 1986 в городе Шпола Черкасской области.
5. Старший солдат, механик-водитель 4-й роты 2-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады Юрий Анатольевич Тишик.
Родился 27 июля 1991 в селе Мызово Старовиживского района Волынской области.
6. Старший матрос, номер расчета гранатометного отделения взвода огневой поддержки роты морской пехоты батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты Степан Валерьевич Криль.
Родился 14 декабря 1992 в селе Байдовка Старобельского района Луганской области.
7. Прапорщик, командир инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вячеслав Анатольевич Кубрак.
Родился 11 апреля 1986 в селе Миролюбовка Нововоронцовского района Херсонской области.
8. Солдат, снайпер 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Ярослава Сергеевна Никоненко.
Родилась 25 августа 1983 в городе Миргород Полтавской области.
9. Сержант, стрелок-зенитчик зенитно-ракетного взвода зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й отдельной механизированной бригады Виталий Михайлович Носкевич.
Родился 10 августа 1984 в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
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