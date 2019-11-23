Сегодня в Украине - День памяти жертв Голодоморов

23 ноября, 2019, 07:46

23 ноября по всей стране пройдут траурные мероприятия

Главным местом проведения будет Национальный музей Голодомора-геноцида, где на 15:00 ожидают представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти (УИНП).

В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв Голодоморов, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может присоединиться к акции и установить свечу на подоконнике.

В течение дня в украинских городах и селах будут приспущены флаги и ограничені развлекательные мероприятия, а также внесены изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

В храмах 23 ноября пройдут поминальные панихиды по жертвам Голодомора в Украине.

Кроме того, 23 ноября в 14:30 в Национальном музее литературы пройдет благотворительно-просветительская акция ко Дню памяти жертв Голодомора "Свеча памяти". В программе: псалмы, живопись, музыка, поэзия, голоса памяти.