"Манчестер Сити" совершил камбэк в игре с "Челси" в чемпионате Англии
23 ноября, 2019, 21:31
В 13-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле одержал волевую победу над "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Манчестере первым забил "Челси" - лондонцев на 21-й минуте вывел Нгола Канте. Однако, на перерыв ведя в счете пошла команда Хосепа Гвардиолы. На 29-й минуте счет сравнял Кевин де Брюйне, а на 37-й минуте "Манчестер Сити" вывел вперед Рияд Марез.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в матче из-за травмы.
"Манчестер Сити" победил "Челси" 2: 1, набрал 28 очков и занимает третье место. "Челси" с 26 пунктами идет четвертым.
Чемпионат Англии
13-й тур
23 ноября
"Манчестер Сити" - "Челси" 2: 1
Голы: де Брюйне, 29 Марез, 37 - Канте, 21
- В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэму" , под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
- Кроме этого, 23 ноября "Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" и упрочил лидерство в турнирной таблице.
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