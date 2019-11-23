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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" совершил камбэк в игре с "Челси" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" совершил камбэк в игре с "Челси" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 13-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле одержал волевую победу над "Челси"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Манчестере первым забил "Челси" - лондонцев на 21-й минуте вывел Нгола Канте. Однако, на перерыв ведя в счете пошла команда Хосепа Гвардиолы. На 29-й минуте счет сравнял Кевин де Брюйне, а на 37-й минуте "Манчестер Сити" вывел вперед Рияд Марез.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в матче из-за травмы.

"Манчестер Сити" победил "Челси" 2: 1, набрал 28 очков и занимает третье место. "Челси" с 26 пунктами идет четвертым.

Чемпионат Англии

13-й тур

23 ноября

"Манчестер Сити" - "Челси" 2: 1

Голы: де Брюйне, 29 Марез, 37 - Канте, 21

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