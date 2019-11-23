Коболев согласился свидетельствовать в деле Джулиани, - Time

23 ноября, 2019, 21:12

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов свидетельствовать по делу личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани

Об этом сам Коболев заявил в интервью Time, сообщает "Укринформ".

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют деятельность Джулиани на предмет нарушения им законодательства о финансировании избирательных кампаний и незаконного лоббирования. Расследование связано с делом против двух соратников Джулиани - Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце выдвинули подозрение о нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

"Очень вероятно, что меня пригласят для дачи показаний по этому делу", - сказал Коболев.

Свидетельство Коболева могут пролить свет на недавние заявления руководителей энергетических ведомств США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства "Нафтогаза", которое сопротивлялось их попыткам заключить выгодную для них сделку в Украине.

На вопрос, готов ли руководитель "Нафтогаза" предоставить прокурорам информацию о Джулиани или о Парнасе и Фрумане, он ответил: "И то, и другое. Все связано".

Однако, Коболев отказался комментировать, что именно он планирует рассказать о Джулиани или двух его соратниках.

Свидетельство главы "Нафтогаза" дополнят показания, которые дал глава дивизиона "Газ" в НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в Нью-Йорке 21 ноября.

Коболев прервал свое интервью, которое давал в офисе в Киеве, отметив, что хочет уточнить у Фаворова, как прошла его встреча с федеральными следователями.

После разговора глава "Нафтогаза" продолжил: "Фаворов закончил вчера. Сказал, что это был очень необычный опыт. Что он никогда не проходил такие допросы. Я также слышал, что эти ребята - прокуроры южного округа - очень жесткие. Они одни из лучших в штатах ", - сказал Коболев.