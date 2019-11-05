Украинско-американский бизнесмен Парнас готов свидетельствовать по делу об импичменте Трампа
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Парнаса.
Отмечается, что в прошлом месяце Парнас отклонил просьбу трех комитетов Палаты представителей предоставить документы и свидетельства.
"Мы будем уважать и не станем игнорировать запросы комитета, и будем придерживаться его требования в той мере, в какой они являются юридически обоснованными, и при этом тщательно защищать права господина Парнаса, в том числе право на Пятую поправку", - заявил адвокат Парнаса Джозеф Бонди.
Как отмечает агентство, Парнас является ключевой фигурой в рамках расследования обвинений против американского лидера. Именно его показания могут дать понять: злоупотреблял Трамп своей властью или нет для получения политических преимуществ.
10 октября в США арестовали выходцев из бывшего СССР Парнаса и Фрумана, которые являются партнерами Руди Джулиани.
Они длительное время помогали Джулиани собрать компромат на оппонента Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, чей сын, Хантер Байден, был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.
В 2018 году Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким нынешним и бывшим украинским топ-прокурорам для обсуждения дела сына Джо Байдена.
Компания Парнаса выплатила Джулиани $ 500 тыс. "за консультации".
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