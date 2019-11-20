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Espreso.tvОбществоСотрудник Нафтогаза даст показания по делу Джулиани

Сотрудник Нафтогаза даст показания по делу Джулиани


фото: 24tv
Один из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов даст показания по делу Руди Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа

Об этом пишет AP.

Сообщается, что Фаворов даст показания в рамках дела Джулиани и двух его бизнес-партнеров  - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Адвокат топ-менеджера Нафтогаза подтвердил, что Фаворов, который имеет американское гражданство, добровольно встретится с прокурорами.

  • Напомним, ранее сообщалось, что федеральная прокуратура начала расследование в отношении Джулиани. Его бизнес-партнеров Парнаса и Фрумана обвиняют в незаконном лоббировании и других нарушениях. В частности, они и Джулиани участвовали во встречах с украинскими чиновниками, на которых поднимались вопросы расследования деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера в Украине.
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