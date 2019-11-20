Сотрудник Нафтогаза даст показания по делу Джулиани

20 ноября, 2019, 13:04

Один из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов даст показания по делу Руди Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа

Об этом пишет AP.

Сообщается, что Фаворов даст показания в рамках дела Джулиани и двух его бизнес-партнеров - Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Адвокат топ-менеджера Нафтогаза подтвердил, что Фаворов, который имеет американское гражданство, добровольно встретится с прокурорами.