Бахматюк считает, что его объявили в розыск по указанию Богдана

23 ноября, 2019, 12:50

Бывший владелец VAB Банка и "Финансовой инициативы" Олег Бахматюк, которого подозревают в растрате миллиардного кредита НБУ, заявил, что НАБУ объявило его в розыск с подачи руководителя ОП Андрея Богдана

Об этом он рассказал в интервью NV.ua, передает Еспресо.TV.

"Это пиар-ход, потому что повестка не вручена, подозрение не вручено, а надо сейчас кричать, что Бахматюк в розыске, чтобы создавать дополнительную проблему. Видимо, такая цель стоит - будем дальше доводить ситуацию до пика", - считает Бахматюк.

Он высказал версию, почему дело против него начали рассматривать именно сейчас.

"Есть несколько причин, которые совпали в желании людей. Первая причина - всем этим начал руководить господин Богдан, дает прямое указание. Мы видели "сливы" по Трубе, мы видим как даются указания. Вторая - это совпало, потому что Рябошапке и Касько, который незаконно возбудил дело, надо давать по одной жертве, "дракона надо кормить", правда? дракона надо кормить и надо назначать виновных", - рассказал Бахматюк.

"Был суд у Сытника по его коррупции, где, вы знаете, советник второй подозреваемой, моей родной сестры, дает показания, который был перенесен. Может, он мне так привет передает, Сытник, через своих подчиненных, потому что это только постановление следователя . А сейчас суд должен принять решение и мы надеемся, суд будет объективен в том, что мы готовы к сотрудничеству", - добавил бизнесмен.