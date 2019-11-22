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Espreso.tvОбществоЗаписи разговоров с Трубой: "ЕС" требует создать в Верховной Раде временную следственную комиссию

Записи разговоров с Трубой: "ЕС" требует создать в Верховной Раде временную следственную комиссию

"Европейская Солидарность" требует создания ВСК и объективного расследования записей с директором ГБР Романом Трубой

Об этом заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев во время брифинга, сообщает Еспресо.TV.

"Вокруг ГБР и его руководителя господина Трубы - кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов, они требуют объективного расследования", - заявил Арьев.

По его словам, скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы и расследовать не остается кому. Единственный выход - создать в Верховной Раде временную следственную комиссию с широким представлением всех фракций.

А также "Европейская солидарность" требует на период работы этой комиссии отстранения от должностей фигурантов разговоров, из которых следует их причастность к организациям заказных политических преследований и других незаконных действий.

"Ожидаем реакции и политической оценки президента Владимира Зеленского на записи разговоров. Ведь участники разговоров ссылаются на факт совещания в Офисе президента при участии главы государства, где одной из тем была организация политических репрессий против Петра Порошенко. Мы с серьезностью отнеслись к обнародованию разговоров Трубы на том основании, что 21 сентября он сам публично сообщил об обнаружении в его кабинете оборудования для прослушивания, а 20 ноября во время пресс-конференции Труба фактически опроверг факт разговоров, избежав ответа на вопрос журналистов ", - добавил нардеп.

Отмечается, что осуществлены следующие правонарушения фигурантов разговоров: превышение полномочий, злоупотребление властью, незаконное влияние на следствие. "Европейская солидарность" требует немедленного проведения всех необходимых экспертиз с целью, прежде всего, идентификации голосов. В случае саботажа этой инициативы со стороны власти оставляют право за собой обратиться в соответствующие международные структуры.

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