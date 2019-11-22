Обыски в Одессе: правоохранители пришли еще и в Администрацию морских портов
22 ноября, 2019, 18:53
В пятницу, 22 ноября, ГПУ и СБУ пришли с обысками в Администрацию морских портов Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В спецслужбе заявили, что чиновники АМПУ в сговоре с подрядной фирмой присвоили 55 млн грн во время реконструкции причала Одесского морпорта.
"Коммерсанты, с согласия чиновников, вносили в отчетные документы цены на стройматериалы, которые в разы превышали реальные. Таким образом из миллиарда, выделенного на ремонт, 55 млн оказалось в карманах заговорщиков", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее правоохранители пришли с обысками в горсовет Одессы. В СБУ заявили, что чиновников мэрии уличили в сделке с хищения 100 млн грн .
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