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Espreso.tvОбществоОбыски в Одессе: правоохранители пришли еще и в Администрацию морских портов

Обыски в Одессе: правоохранители пришли еще и в Администрацию морских портов

В пятницу, 22 ноября, ГПУ и СБУ пришли с обысками в Администрацию морских портов Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе заявили, что чиновники АМПУ в сговоре с подрядной фирмой присвоили 55 млн грн во время реконструкции причала Одесского морпорта.

"Коммерсанты, с согласия чиновников, вносили в отчетные документы цены на стройматериалы, которые в разы превышали реальные. Таким образом из миллиарда, выделенного на ремонт, 55 млн оказалось в карманах заговорщиков", - говорится в сообщении.

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