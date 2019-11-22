Обыски в горсовете Одессы: СБУ заявила о сделке на 100 млн грн, организованной чиновниками
22 ноября, 2019, 17:05
По данным СБУ, руководители нескольких департаментов Одесской мэрии обманули государство на миллионы гривен
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сначала чиновники горсовета создали искусственную кредитную задолженность одному из коммунальных предприятий.
После выданный банком кредит выкупила связанная с чиновниками фирма. Коммерсанты увеличили существующий долг на 100 млн гривен и потребовали у мэрии его погашения.
На основании заведомо неправомерных материалов должностных лиц нескольких департаментов мэрии бюджетные деньги были перечислены фирме и присвоены участниками сделки.
Сейчас продолжаются обыски в Одесском горсовете и в офисах фирм, причастных к сделке.
По факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное дело.
- Сотрудники СБУ, ГБР и ГПУ проводят следственные действия в здании мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов.
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