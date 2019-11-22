СБУ, ГБР и ГПУ обыскивают мэрию Одессы
22 ноября, 2019, 13:43
Сотрудники СБУ, ГБР и ГПУ проводят следственные действия в здании мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов
Об этом пишет "Думская".
Следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте. Еще они обыскивают помещения департамента по организации работы горсовета.
Следственные действия, по данным издания, связаны с погашением за счет городского бюджета двухсотмиллионного долга коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы" перед банком "Надра".
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