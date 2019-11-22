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Espreso.tvОбществоСБУ, ГБР и ГПУ обыскивают мэрию Одессы

СБУ, ГБР и ГПУ обыскивают мэрию Одессы


фото: odesa.depo
Сотрудники СБУ, ГБР и ГПУ проводят следственные действия в здании мэрии Одессы на Думской площади и в муниципальном департаменте финансов

Об этом пишет "Думская".

Следователи изымают документы в департаменте финансов и юридическом департаменте. Еще они обыскивают помещения департамента по организации работы горсовета.

Следственные действия, по данным издания, связаны с погашением за счет городского бюджета двухсотмиллионного долга коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы" перед банком "Надра".

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