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Espreso.tvМирЛитва заказала в США 200 боевых бронеавтомобилей

Литва заказала в США 200 боевых бронеавтомобилей

Министерство обороны Литвы сообщило в четверг, 21 ноября, о подписании соглашения на приобретение 200 американских внедорожных легковых боевых машин типа JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) компании Oshkosh

Об этом сообщает DW.

Согласно данным прессслужбы литовского оборонного ведомства, сумма сделки - 145 млн евро. Контракт также содержит пункт о возможности расширения поставок еще на 300 автомобилей.

После подписания соглашения министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил журналистам, что эта боевая техника сможет "усилить поддержку сухопутных войск и спецназа и укрепить конкретные возможности в области разведки, артиллерии и логистики".

Заказанную боевую технику должны поставить до 2024 года и адаптировать к потребностям литовской армии. Предполагается, что эти бронеавтомобили будуть служить как оборонительным целям, так и предназначаться для международных операций.

Напомним, министерство обороны Литвы решило закупить за 300 млн евро шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk.

Также в планах Вильнюса существенно увеличить численность армии.

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