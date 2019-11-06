Литва существенно увеличит численность армии

6 ноября, 2019, 17:51

Правительство Литвы планирует увеличить численность войск на 25% в ближайшие пять лет и создать новый логистический батальон на западе страны

Об этом сообщает Интерфакс.

Такие планы предусмотрены правительственным законопроектом об определении основной структуры армии в 2024 году, утвержденным в среду. Документ должен быть обсужден в Сейме.

Согласно планам, общая численность Вооруженных сил Литвы должна возрасти к 2024 году с 21 290 до 26 850 человек.

Количество профессиональных солдат должна составить от 11 400 до 15 600 по сравнению с сегодняшними 10 618.

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Также предлагается увеличивать количество генералов и офицеров и повысить предельное количество резервистов, которых ежегодно вызывают на учения.

Законопроект также предусматривает создание нового логистического батальона в 2024 году, который будет зачислен в Жемайтийскую бригаду.