Литва существенно увеличит численность армии
Об этом сообщает Интерфакс.
Такие планы предусмотрены правительственным законопроектом об определении основной структуры армии в 2024 году, утвержденным в среду. Документ должен быть обсужден в Сейме.
Согласно планам, общая численность Вооруженных сил Литвы должна возрасти к 2024 году с 21 290 до 26 850 человек.
Количество профессиональных солдат должна составить от 11 400 до 15 600 по сравнению с сегодняшними 10 618.
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Также предлагается увеличивать количество генералов и офицеров и повысить предельное количество резервистов, которых ежегодно вызывают на учения.
Законопроект также предусматривает создание нового логистического батальона в 2024 году, который будет зачислен в Жемайтийскую бригаду.
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