Литва закупит американские военные вертолеты Black Hawk

18 октября, 2019, 15:33

Министерство обороны Литвы решило закупить за 300 млн евро шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk, часть суммы покупки покроют сами США

Об этом сообщает Delfi.

Новые вертолеты заменят устаревшие советские "Ми-8". Новые универсальные вертолеты будут использовать для поиска и спасения, выполнения задач литовской армии и дислоцированного в Литве батальона НАТО под командованием Германии.

Министерство отмечает, что в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США о деталях сделки, которую намерены подписать до конца 2020 года.

Планируется, что первые американские вертолеты доставят в Литву в конце 2024 года. По сообщению оборонного ведомства, правительство США сейчас ищет возможности поддержать эту закупку за счет средств американской программы поддержки безопасности.

"Вертолеты приобретаются непосредственно у правительства США, Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, поставку запасных частей и необходимого оборудования. Также велика вероятность того, что через различные американские фонды поддержки безопасности мы получим дополнительную финансовую помощь" , - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Министерство обороны утверждает, что содержание старых "Ми-8" обходится дорого, они часто ломаются, ремонт рискованный из-за сложности поставок запасных частей из России. Литва также завершает согласование деталей соглашения о приобретении 200 американских бронированных внедорожников JLTV.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Литву 500 солдат и 30 "Абрамсов".