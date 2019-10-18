Литва закупит американские военные вертолеты Black Hawk
Об этом сообщает Delfi.
Новые вертолеты заменят устаревшие советские "Ми-8". Новые универсальные вертолеты будут использовать для поиска и спасения, выполнения задач литовской армии и дислоцированного в Литве батальона НАТО под командованием Германии.
Министерство отмечает, что в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США о деталях сделки, которую намерены подписать до конца 2020 года.
Планируется, что первые американские вертолеты доставят в Литву в конце 2024 года. По сообщению оборонного ведомства, правительство США сейчас ищет возможности поддержать эту закупку за счет средств американской программы поддержки безопасности.
"Вертолеты приобретаются непосредственно у правительства США, Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, поставку запасных частей и необходимого оборудования. Также велика вероятность того, что через различные американские фонды поддержки безопасности мы получим дополнительную финансовую помощь" , - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.
Министерство обороны утверждает, что содержание старых "Ми-8" обходится дорого, они часто ломаются, ремонт рискованный из-за сложности поставок запасных частей из России. Литва также завершает согласование деталей соглашения о приобретении 200 американских бронированных внедорожников JLTV.
Ранее сообщалось, что США перебрасывают в Литву 500 солдат и 30 "Абрамсов".
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