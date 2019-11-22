Водолазы эвакуировали экипаж танкера, который сел на мель и перевернулся под Одессой
22 ноября, 2019, 15:11
Об этом сообщает местное издание Думская .
Спасатели в шторм достали моряков с помощью спасательной лодки и троса
Об этом сообщает местное издание Думская .
С танкера "Делфи", севшего на мель и перевернувшегося рядом с одесским пляжем "Дельфин", эвакуировали всех моряков. Сначала с корабля вытащили механика и матроса.
Спасатели пытались добраться до танкера на надувной лодке и водном скутере, однако волны помешали и водолазы вынуждены были плыть к кораблю самостоятельно. Впоследствии между кораблем и берегом натянули трос и вытащили всех.
Эвакуировали последнего члена команды с танкера "Delfi", который сел на мель в Одессе pic.twitter.com/IMxZtWhmp4- Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2019
- Напомним, утром сообщалось, что вблизи Одессы на мель сел танкер.
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