Водолазы эвакуировали экипаж танкера, который сел на мель и перевернулся под Одессой

22 ноября, 2019, 15:11

Спасатели в шторм достали моряков с помощью спасательной лодки и троса

Об этом сообщает местное издание Думская .



С танкера "Делфи", севшего на мель и перевернувшегося рядом с одесским пляжем "Дельфин", эвакуировали всех моряков. Сначала с корабля вытащили механика и матроса.



Спасатели пытались добраться до танкера на надувной лодке и водном скутере, однако волны помешали и водолазы вынуждены были плыть к кораблю самостоятельно. Впоследствии между кораблем и берегом натянули трос и вытащили всех.

Эвакуировали последнего члена команды с танкера "Delfi", который сел на мель в Одессе pic.twitter.com/IMxZtWhmp4 - Michael Shtekel (@mishajedi) November 22, 2019