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Espreso.tvОбществоВодолазы эвакуировали экипаж танкера, который сел на мель и перевернулся под Одессой

Водолазы эвакуировали экипаж танкера, который сел на мель и перевернулся под Одессой


фото: Думская
Спасатели в шторм достали моряков с помощью спасательной лодки и троса

Об этом сообщает местное издание Думская .

С танкера "Делфи", севшего на мель и перевернувшегося рядом с одесским пляжем "Дельфин", эвакуировали всех моряков. Сначала с корабля вытащили механика и матроса.

Спасатели пытались добраться до танкера на надувной лодке и водном скутере, однако волны помешали и водолазы вынуждены были плыть к кораблю самостоятельно. Впоследствии между кораблем и берегом натянули трос и вытащили всех.

 

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