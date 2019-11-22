Арахамию вызвали на допрос в НАБУ
22 ноября, 2019, 08:24
Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире одного из телевизионных каналов, сообщает РБК-Украина .
Главе фракции партии "Слуга народа" вручили повестку и он пойдет давать показания
Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире одного из телевизионных каналов, сообщает РБК-Украина .
Народный депутат объявил, что получил повестку и пойдет на допрос вместе с адвокатом:
"Я иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: "Арахамия что-то сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет"
- Напомним, вчера Давид Арахамия давал комментарии о причинах задержки с увольнением Богдана Яременко с должности главы комитета ВР и высказывался за исключение нардепа Иванисова из фракции "Слуги народа" в Раде.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?