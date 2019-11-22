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Espreso.tvОбществоАрахамию вызвали на допрос в НАБУ

Арахамию вызвали на допрос в НАБУ


фото: Слуга Народу Facebook сторінка
Главе фракции партии "Слуга народа" вручили повестку и он пойдет давать показания

Об этом Давид Арахамия рассказал в эфире одного из телевизионных каналов, сообщает РБК-Украина .

Народный депутат объявил, что получил повестку и пойдет на допрос вместе с адвокатом:

"Я иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: "Арахамия что-то сказал в эфире, никуда не пошел". У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания. То есть процесс идет"

 
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