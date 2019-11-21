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Espreso.tvОбществоЗеленский: На кораблях, которые вернула Россия, частично отсутствует оборудование и вооружение

Зеленский: На кораблях, которые вернула Россия, частично отсутствует оборудование и вооружение

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский посетил базу ВМС в Очакове

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он осмотрел корабли ВМС "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые Россия вернула после захвата в ноябре 2018 г. неподалеку Керченского пролива.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как и обещали, мы вернули и наших моряков, и катера", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что на кораблях частично отсутствует оборудование и вооружение.

"То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - подчеркнул он.

По его словам, в течение трех месяцев катера будут отремонтированы.

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