Зеленский: На кораблях, которые вернула Россия, частично отсутствует оборудование и вооружение
21 ноября, 2019, 07:38
Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский посетил базу ВМС в Очакове
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Он осмотрел корабли ВМС "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые Россия вернула после захвата в ноябре 2018 г. неподалеку Керченского пролива.
"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как и обещали, мы вернули и наших моряков, и катера", - сказал президент.
Зеленский сообщил, что на кораблях частично отсутствует оборудование и вооружение.
"То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - подчеркнул он.
По его словам, в течение трех месяцев катера будут отремонтированы.
- Напомним, украинский министр обороны Андрей Загороднюк расценивает возвращение кораблей как выполнение Россией решений Международного морского трибунала.
- 20 ноября украинские корабли в Очакове встретило большое количество местных жителей .
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