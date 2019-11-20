Корабли, которые вернула Россия, прибыли в Очаков
20 ноября, 2019, 17:18
Буксир "Яны-Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" идут в гавань Очакова
Об этом сообщает Думская.
Первым пришел бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав".
Сейчас два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к причалу.
Прибыл "Яны Капу". Его тянет буксир "Лидовський".
Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Ученики и педагоги Очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу флаг Украины.
Новость обновляется.
- Напомним, украинский министр обороны Андрей Загороднюк расценивает возвращение кораблей как выполнение Россией решений Международного морского трибунала.
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