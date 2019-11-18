Загороднюк назвал возвращение Россией захваченных кораблей выполнением решения международного трибунала
18 ноября, 2019, 20:41
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что возвращение Россией захваченных ею украинских кораблей следует расценивать исключительно как выполнение агрессором решения Международного морского трибунала
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В Украину вернулись малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".
"Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - написал Загороднюк.
Также министр обороны рассказал о дальнейших шагах в отношении кораблей.
"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу", - добавил глава оборонного ведомства.
- Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.
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