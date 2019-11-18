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Espreso.tvОбществоЗагороднюк назвал возвращение Россией захваченных кораблей выполнением решения международного трибунала

Загороднюк назвал возвращение Россией захваченных кораблей выполнением решения международного трибунала

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что возвращение Россией захваченных ею украинских кораблей следует расценивать исключительно как выполнение агрессором решения Международного морского трибунала

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Украину вернулись малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

"Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - написал Загороднюк.

Также министр обороны рассказал о дальнейших шагах в отношении кораблей.

"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу", - добавил глава оборонного ведомства.

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