Загороднюк назвал возвращение Россией захваченных кораблей выполнением решения международного трибунала

18 ноября, 2019, 20:41

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что возвращение Россией захваченных ею украинских кораблей следует расценивать исключительно как выполнение агрессором решения Международного морского трибунала

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Украину вернулись малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

"Возвращение катеров и буксира - это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - написал Загороднюк.

Также министр обороны рассказал о дальнейших шагах в отношении кораблей.

"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу", - добавил глава оборонного ведомства.