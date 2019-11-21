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Espreso.tvСпортЯремчук назвал сильнейшего игрока сборной Украины

Яремчук назвал сильнейшего игрока сборной Украины


фото: REUTERS
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает самой сильной частью команды тренера Андрея Шевченко

Об этом сообщает "Трибуна".

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук назвал сильнейшего футболиста сборной Украины.

"Я не буду выделять одного. Без каждого это была бы совсем другая команда. С Сербией не было Зинченко и Степаненко - совсем другая команда. Так что самый сильный - Шевченко как тренер. Это его заслуга", - рассказал форвард.

Сборная Украины завершила отборочный турнир Евро-2020 на первом месте в группе В, и ожидает жеребьевки финальной части турнира, которая состоится 30 ноября.

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