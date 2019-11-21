Яремчук назвал сильнейшего игрока сборной Украины

21 ноября, 2019, 21:14

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает самой сильной частью команды тренера Андрея Шевченко

Об этом сообщает "Трибуна".

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук назвал сильнейшего футболиста сборной Украины.

"Я не буду выделять одного. Без каждого это была бы совсем другая команда. С Сербией не было Зинченко и Степаненко - совсем другая команда. Так что самый сильный - Шевченко как тренер. Это его заслуга", - рассказал форвард.

Сборная Украины завершила отборочный турнир Евро-2020 на первом месте в группе В, и ожидает жеребьевки финальной части турнира, которая состоится 30 ноября.