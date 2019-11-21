Яремчук назвал сильнейшего игрока сборной Украины
21 ноября, 2019, 21:14
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает самой сильной частью команды тренера Андрея Шевченко
Об этом сообщает "Трибуна".
Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук назвал сильнейшего футболиста сборной Украины.
"Я не буду выделять одного. Без каждого это была бы совсем другая команда. С Сербией не было Зинченко и Степаненко - совсем другая команда. Так что самый сильный - Шевченко как тренер. Это его заслуга", - рассказал форвард.
Сборная Украины завершила отборочный турнир Евро-2020 на первом месте в группе В, и ожидает жеребьевки финальной части турнира, которая состоится 30 ноября.
- Напомним, 21 ноября игроки сборной Украины Андрей Пятов и Руслан Малиновский попали в топ-100 лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
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