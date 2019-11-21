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Espreso.tvОбществоВ ФСБ назвали "проблемой украинской стороны" отсутствие имущества на переданных кораблях

В ФСБ назвали "проблемой украинской стороны" отсутствие имущества на переданных кораблях


фото: reuters
Федеральная служба безопасности РФ назвала проблемой Украины состояние переданных морских судов

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на росСМИ.

Россия уверяет, что передала Украине судна в "нормальном состоянии".

"В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "испорченных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" со "снятыми плафонами, розетками и унитазами" Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении.

Там добавили, "если за время перехода от берегов Крыма в Очаков украинская сторона сумела испортить суда и довести сантехнику в ненадлежащее состояние, то это проблема самой украинской стороны".

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