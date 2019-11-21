Садовый прокомментировал возможность внесения 50 млн грн залога

21 ноября, 2019, 18:14

Об этом сообщает Zaxid.net.

"Я себе с трудом представляю, где они эту сумму насчитали", - сказал Садовый.

На уточняющий вопрос, где он будет брать деньги на внесение залога, мэр Львова ответил: "Буду обращаться к людям. Вы знаете, моя декларация публичная, все, что у меня есть. Посмотрите - моя зарплата, то, что [жена] Катерина получает, у нас нет чего-то другого. есть дом, есть машина, возможно, надо будет что-то продавать".