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Espreso.tvОбществоСадовый прокомментировал возможность внесения 50 млн грн залога

Садовый прокомментировал возможность внесения 50 млн грн залога

Мар Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи просто нет такой суммы денег

Об этом сообщает Zaxid.net.

"Я себе с трудом представляю, где они эту сумму насчитали", - сказал Садовый.

На уточняющий вопрос, где он будет брать деньги на внесение залога, мэр Львова ответил: "Буду обращаться к людям. Вы знаете, моя декларация публичная, все, что у меня есть. Посмотрите - моя зарплата, то, что [жена] Катерина получает, у нас нет чего-то другого. есть дом, есть машина, возможно, надо будет что-то продавать".

  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить залог в размере 50 млн грн для мэра Львова Андрея Садового.
  • Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении чиновникам Львовского горсовета, среди них мэр Андрей Садовый.

 

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