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Espreso.tvОбществоВ САП заявили, что будут просить для Садового 50 млн грн залога

В САП заявили, что будут просить для Садового 50 млн грн залога


фото: slovoidilo
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить залог в размере 50 млн грн. для мэра Львова Андрея Садового

Об этом сообщила прес-секретарь ведомства Ольга Посталюк, сообщает Укринформ.

"Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она, отвечая на вопрос относительно меры пресечения мэру Львова.

Меру пресечения Садовому будут выбирать в Высшем антикоррупционном суде.

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