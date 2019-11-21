В САП заявили, что будут просить для Садового 50 млн грн залога
21 ноября, 2019, 16:23
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить залог в размере 50 млн грн. для мэра Львова Андрея Садового
Об этом сообщила прес-секретарь ведомства Ольга Посталюк, сообщает Укринформ.
"Будем просить залог в размере 50 млн грн", - сказала она, отвечая на вопрос относительно меры пресечения мэру Львова.
Меру пресечения Садовому будут выбирать в Высшем антикоррупционном суде.
- Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении чиновникам Львовского горсовета, среди них мэр Андрей Садовый.
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