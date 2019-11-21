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Espreso.tvСпортРоналду может покинуть "Ювентус"

Роналду может покинуть "Ювентус"


фото: REUTERS
Португальский футболист Криштиану Роналду по окончании нынешнего сезона может покинуть итальянский "Ювентус"

Об этом заявил испанский журналист Эдуардо Инда, сообщает The Sun.

"Криштиану может покинуть "Ювентус" по окончании этого сезона, если они не выиграют Лигу чемпионов. Он отправился в Турин с целью выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом, но все осложняется", - рассказал Инда.

По его словам, туринский клуб не будет удерживать Роналду, из-за ограничения по зарплате, которое будет превзойдено в случае трансферов в "Ювентус" полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Ювентус" хочет купить Поля Погба и Килиана Мбаппе. Из-за ограничений по зарплате клубу придется расстаться с Роналду, чтобы приобрести этих игроков. Так что его уход вполне вероятен", - сказал Инда.

Роналду стал футболистом "Ювентуса" летом 2018 года. Его контракт с клубом из Турина рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне португалец сыграл за итальянский клуб 14 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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