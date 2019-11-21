Роналду может покинуть "Ювентус"
Об этом заявил испанский журналист Эдуардо Инда, сообщает The Sun.
"Криштиану может покинуть "Ювентус" по окончании этого сезона, если они не выиграют Лигу чемпионов. Он отправился в Турин с целью выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом, но все осложняется", - рассказал Инда.
По его словам, туринский клуб не будет удерживать Роналду, из-за ограничения по зарплате, которое будет превзойдено в случае трансферов в "Ювентус" полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Ювентус" хочет купить Поля Погба и Килиана Мбаппе. Из-за ограничений по зарплате клубу придется расстаться с Роналду, чтобы приобрести этих игроков. Так что его уход вполне вероятен", - сказал Инда.
Роналду стал футболистом "Ювентуса" летом 2018 года. Его контракт с клубом из Турина рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне португалец сыграл за итальянский клуб 14 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- 12 ноября сообщалось, что игроки "Ювентуса" недовольны поведением Криштиану Роналду, который поссорился с тренером туринского клуба Маурицио Сарре во время матча чемпионата Италии против "Милана".
- Позже стало известно, что Криштиану Роналду устроил ужин, чтобы извиниться за свое поведение перед одноклубниками.
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