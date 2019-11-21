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Espreso.tvСпортОн не мой друг и не мой враг, - тренер Ярмоленко о назначении Моуринью в "Тоттенхэм"

Он не мой друг и не мой враг, - тренер Ярмоленко о назначении Моуринью в "Тоттенхэм"


фото: REUTERS
Главный тренер английского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини готовится дать бой "Тоттенхэму" в дебютном матче Жозе Моуринью

Об этом сообщает AS.

В субботу, 23 ноября в лондонском дерби встретятся главные неудачники нынешней АПЛ - "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко и "Тоттенхэм". Первый свой матч во главе "шпор" проведет португалец Жозе Моуринью. Тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини выразил свое мнение относительно назначения 56-летнего Моуринью в "Тоттенхэм".

"Почеттино был хорошим тренером, который много лет работал в "Тоттенхэме". На его место пришел не менее хороший специалист. Он не мой друг и не мой враг. Мы исповедуем разный футбольный стиль. Он всего несколько дней на должности в клубе и не думаю, что он сильно изменил игру "Тоттенхэма", - высказался специалист.

Оба специалиста довольно часто встречались друг с другом. Сначала в Испании, когда Моуриньо тренировал "Реал", а Пеллегрини "Малагу", после этого уже в Англии, когда португалец тренировал "Челси" и МЮ, а чилиец "Манчестер Сити".

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