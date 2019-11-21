 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине два города подключают к отоплению, - Гончарук

На Львовщине два города подключают к отоплению, - Гончарук


фото: varianty.lviv
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о ходе решения проблем с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле

Об этом он написал в своем Telegram -канале.

"В Новояворовск подали тепло. Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло", - написал Гончарук.

В другом городе продолжается ремонт теплотрасс.

"В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра", - добавил премьер.

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук был с рабочей поездкой из-за ситуации с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле.

  • Во Львовской ОГА назвали сроки восстановления теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать