На Львовщине два города подключают к отоплению, - Гончарук

21 ноября, 2019, 13:51

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о ходе решения проблем с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле

Об этом он написал в своем Telegram -канале.

"В Новояворовск подали тепло. Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло", - написал Гончарук.

В другом городе продолжается ремонт теплотрасс.

"В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра", - добавил премьер.