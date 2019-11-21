На Львовщине два города подключают к отоплению, - Гончарук
21 ноября, 2019, 13:51
Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о ходе решения проблем с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле
Об этом он написал в своем Telegram -канале.
"В Новояворовск подали тепло. Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло", - написал Гончарук.
В другом городе продолжается ремонт теплотрасс.
"В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали четыре порыва на трассах. Запуск отопления запланирован на завтра", - добавил премьер.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук был с рабочей поездкой из-за ситуации с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле.
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Во Львовской ОГА назвали сроки восстановления теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле.
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