Во Львовской ОГА назвали сроки восстановления теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле
20 ноября, 2019, 22:10
Тепло у жителей Львовщины появится до конца рабочей недели
Об этом заявил заместитель главы ОГА Юрий Холод в Facebook.
Отмечается, что 20 ноября запускают газ в паровой котел в Новояворовском. Зажечь его планируют вечером или завтра утром. Чтобы система прогрелась, нужно около суток. То есть тепло в квартирах жителей города должно быть завтра.
В Новом Роздоле сейчас уже вторые сутки заполняют систему водой. Было три больших прорыва. Один удалось ликвидировать, а два должны ликвидировать сегодня.
"Если в системе стабилизируют давление, то уже завтра здесь могут подать газ и зажечь котел. То есть тепло в домах новороздольчан может появиться не раньше пятницы", - говорится в сообщении.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук был с рабочей поездкой из-за ситуации с отопительным сезоном в Новояворовске и Новом Роздоле.
- Новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ , которые являются обособленным подразделением предприятия группы Нафтогаз ООО "Нафтогаз Тепло", назначен Иван Сорока.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?