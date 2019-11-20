Во Львовской ОГА назвали сроки восстановления теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле

20 ноября, 2019, 22:10

Тепло у жителей Львовщины появится до конца рабочей недели

Об этом заявил заместитель главы ОГА Юрий Холод в Facebook.

Отмечается, что 20 ноября запускают газ в паровой котел в Новояворовском. Зажечь его планируют вечером или завтра утром. Чтобы система прогрелась, нужно около суток. То есть тепло в квартирах жителей города должно быть завтра.

В Новом Роздоле сейчас уже вторые сутки заполняют систему водой. Было три больших прорыва. Один удалось ликвидировать, а два должны ликвидировать сегодня.

"Если в системе стабилизируют давление, то уже завтра здесь могут подать газ и зажечь котел. То есть тепло в домах новороздольчан может появиться не раньше пятницы", - говорится в сообщении.